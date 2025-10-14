Puebla refuerza trabajos de localización de desaparecidos en la sierra norte

El gobierno de Puebla, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas Estatal (CBPEP), se unió a las acciones de localización de siete pobladores reportados como desaparecidos en municipios de la sierra norte y nororiental.

Tras las fuertes lluvias que impactaron esta zona donde convergen los municipios de Huauchinango y Naupan, se han activado labores de búsqueda para encontrar a pobladores posiblemente enterrados entre los escombros que dejo este desastre natural.

Las labores de búsqueda están orientadas a la localización de las siguientes personas no localizadas:

Sergio Franco Juárez, 70 años, localidad de Papatlazolco, Huauchinango.

Juana Aurelia Valencei González, 70 años, municipio de Naupan.

Albino Calderón Islas, 70 años, municipio de Naupan.

Lázaro Gayoso Rodríguez, 39 años, municipio de Huauchinango.

Celeste Barrios Muñoz, 41 años, municipio de Huauchinango.

Liam Tadeo González Lechuga, 6 años, municipio de Huauchinango.

Pedro Segura Muñoz, 75 años, municipio de Tetela de Ocampo.

Por esto, la Comisión ha desplegado un equipo operativo conformado por 20 especialistas en búsqueda, que se unirán a elementos de la SEDENA y la Guardia Nacional, así como vehículos todo terreno, drones con visión térmica, cámaras multiespectrales y cámaras de pozos profundos, además de un equipo técnico especializado que permite ampliar las capacidades de localización en zonas con dificil acceso.

Asimismo, se cuenta con retroexcavadora, vehículo multipropósito, plantas de luz, torres de iluminación, palas y picos, con el fin de garantizar las condiciones óptimas para el desarrollo de las tareas de búsqueda en campo, incluso durante horarios nocturnos o en terrenos complejos.