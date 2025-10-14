¿Quién era Gabi Mejía? La regidora y exalcaldesa de Cuauhtémoc asesinada en Colima

La militante del PRI Gabriela Mejía Especial

De acuerdo con un informe preeliminar de la Fiscalía General del Estado de Colima, Gabriela Mejía Martínez, más conocida como Gabi Mejía, fue asesinada la tarde de este martes 14 de octubre a causa de un ataque directo con armas de fuego.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Los hechos ocurrieron, en una calle de la colonia El Cariño del municipio de Cuauhtémoc. De acuerdo con el informe, la regidora y exalcaldesa de Cuauhtémoc viajaba a bordo de su camioneta cuando fue sorprendida por un grupo de sujetos que abrieron fuego contra su vehículo.

Tras la agresión, la mujer perdió la vida y un acompañante, que ya ha sido identificado como el hermano de la víctima, quedó gravemente herido y lo trasladaron de emergencia para recibir atención médica.

#ÚltimaHora | Asesinan a la expresidenta municipal de #Cuauhtémoc y actual regidora, Gaby Mejía. 🔴



La priista fue agredida a bordo de un vehículo con un arma de fuego, cerca del centro del municipio de Cuauhtémoc. Su hermano, quien conducía, resultó lesionado de gravedad. pic.twitter.com/0yKoMJDZ0Q — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) October 14, 2025

Acto seguido, la zona fue acordonada por elementos de seguridad, quienes respondieron a una llamada de emergencia y rápidamente acudieron al lugar de los hechos.

La Fiscalía informó que ya se abrió una carpeta de investigación y que ya se busca a los autores intelectuales del homicidio de Mejía.

Elementos de seguridad llegaron al lugar de los hechos para acordonar Especial

¿Quién era Gabi Mejía?

Gabriela Mejía se desempeñaba en la actualidad como regidora en el Cabildo de Cuauhtémoc y fue presidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima, durante el periodo 2021–2024. Era una participante activa dentro del Partido Revolucionario Institucional y destacó por su iniciativa en el desarrollo de obras de infraestructura y programas sociales que beneficiaron a comunidades rurales de aquella demarcación.

También ocupó un puesto como secretaria general del Comité Directivo Municipal del PRI entre 2016 y 2019. Asimismo, fue gerente general de una empresa agrícola y entre su actividad más reciente estaba la de ser la presidencta estatal del OrganismoNacional de Mujeres Priistas ONMPRI) en Colima.