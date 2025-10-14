Tamaulipas refuerza seguridad preventiva ante el incremento en los niveles del Río Pánuco

Con el propósito de proteger a la población y prevenir riesgos por el incremento en los niveles del río Pánuco, autoridades federales, estatales y municipales sostuvieron una reunión de coordinación interinstitucional, derivada del monitoreo constante que realiza la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en la región sur de Tamaulipas.

En el encuentro, se analizaron los reportes técnicos más recientes sobre los Niveles de Agua Máximos Observados (NAMO) y se revisaron los protocolos de actuación para garantizar una respuesta rápida en caso de presentarse una contingencia.

La sesión fue encabezada por Luis Gerardo González de la Fuente, quien indicó la importancia de mantener comunicación directa y permanente entre las dependencias, así como actualizar los diagnósticos sobre riesgos y afectaciones ante un inminente desbordamiento.

Por su parte, el jefe de brigada del Programa de Atención a Emergencias (PIAE), de la Conagua, Pablo Mota Montes, presentó un informe técnico detallado sobre la topogrfía del río y el comportamiento de sus niveles, basado en datos meteorológicos obtenidos en las estaciones de Tamuín, Las Adjuntas, Pánuco y Tampico.

Asimismo, en la reunión participaron los titulares de Protección Civil de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, así como representantes de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, quienes se comprometieron a sumar esfuerzos para prevenir riesgos y salvaguardar a la población.

Las autoridades acordaron redoblar la vigilancia y la comunicación preventiva, especialmente en las zonas ribereñas, con el fin de actuar con anticipación ante cualquier incremento significativo en los niveles del cauce.

Además, exhortaron a los locales que habiten cerca de ríos, canales o cuerpos de agua a priorizar su seguridad, resguardar sus bienes y en caso necesario, ubicar los albergues temporales habilitados por Protección Civil.