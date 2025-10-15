Alcalde Jesús Nava refuerza apoyo alimentario a colonias con mayor vulnerabilidad en Santa Catarina, NL

. El “Huevotón” llega a distintos puntos de la ciudad.

Lo que inició como una jornada solidaria para entregar huevo a familias de bajos recursos, hoy se ha consolidado como una estrategia integral de apoyo alimentario. El “Huevotón”, impulsado por el alcalde Jesús Nava, evolucionó hasta convertirse en el Mercado del Bienestar, un programa itinerante que recorre distintas colonias de la ciudad con el objetivo de aliviar el gasto básico de los hogares santacatarinenses.

Cada quince días, carpas y módulos se instalan en comunidades como Eugenio Canavati, Infonavit Cuauhtémoc y Jesús M. Garza, entre otras. Vecinas y vecinos acuden con bolsas reutilizables para recibir productos esenciales como tomate, cebolla, chile y huevo, alimentos que representan un respiro frente al incremento sostenido de los precios en la canasta básica.

“Sabemos que el gasto en comida pesa en el bolsillo de muchas familias. Con el Huevotón y el Mercado del Bienestar buscamos que ese dinero pueda usarse en otras necesidades, sin que falte lo más importante en la mesa”, expresó el alcalde Jesús Nava, acompañado por Paola García y Elizabeth Galicia, presidenta y titular del DIF Municipal.

Para María de los Ángeles, vecina de Infonavit Cuauhtémoc, el programa representa un alivio tangible. “A veces el dinero no alcanza, y con lo que ahorramos al recibir el huevo puedo comprar otras cosas que hacen falta en la casa o pagar los medicamentos de mi esposo. Es una gran ayuda, sobre todo en estos tiempos en que todo está tan caro”, compartió.

El Mercado del Bienestar da prioridad a los sectores con mayor vulnerabilidad y opera de forma itinerante, lo que permite atender a más comunidades en menor tiempo. Además de distribuir alimentos, fomenta la convivencia vecinal y fortalece los lazos comunitarios.

Para muchas familias, el Huevotón ha dejado de ser solo un programa de asistencia: se ha convertido en un espacio de encuentro, solidaridad y bienestar compartido. Entre charlas, agradecimientos y sonrisas, el ambiente refleja el propósito con el que nació esta iniciativa: hacer del bienestar una acción colectiva y cercana.