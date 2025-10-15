Bienestar Tamaulipas implementa centros de acopio en apoyo a Veracruz

Bienestar Tamaulipas implementa centros de acopio

Las delegaciones regionales, centro, parques y unidades de Bienestar de Tamaulipas fueron habilitados como centros de acopio de artículos de primera necesidad, para ser enviados a Veracruz en beneficio de las familias damnificadas.

La titular de la dependencia estatal, Silvia Casas González informó que, con esta implementación se busca apoyar a los afectados por las recientes lluvias en cinco estados del país.

“Hemos visto la inmediata y noble respuesta del pueblo tamaulipeco, que ha estado llegando a los centros de acopio aportando su ayuda de corazón”, indicó.

Asimismo, mencionó que se concretó este plan de ayuda humanitaria, mismo que cuenta con una estructura operativa para cada delegación municipal, con el objetivo de garantizar la correcta gestión de los donativos.

Destacó que son 11 localidades en las que se instalaron los centros de acopio, que estarán recibiendo los donativos en un horario de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a domingo. Estas localidades son: Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, San Fernando, Victoria, Soto la Marina, El Mante, González y Aldama y en cada centro de acopio se desplegará una estrategia de recepción y registro de donativos; clasificación, almacenamiento y buen resguardo hasta su transporte y envío.