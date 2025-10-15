CONCANACO halaga repunte económico de Sinaloa

Para los agremiados a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio de México (CONCANACO), es muy positivo que la economía de Sinaloa esté repuntando, pues de acuerdo a cifras del IMSS, la entidad se ubicó en el segundo lugar nacional respecto a nuevos empleos generados en septiembre.

Esto fue informado el presidente de la CONCANACO, Octavio de la Torres de Stéffano, durante su visita a Culiacán para presentar el programa “Viernes Muy Mexicano”.

Asimismo, expresó que el hecho de que la entidad este saliendo adelante, habla de que se está generando mayor impulso a la economía y resaltó que esto es algo alentador que Sinaloa también tenga un aumento en inversión privada y en el caso de Culiacán, es una seña de que “se esta trabajando bien”.

“El dato es economía laboral formal. Es un síntoma positivo, obviamente que se está fortaleciendo este segmento de la economía, sobre todo ante una situación nacional que es distinta. La economía laboral informal a nivel nacional, es la mayoría de la economía”, comentó.

“Siempre la inversión pública o privada va a ser positiva, de hecho cuando hay inversión pública sobre todo en términos de infraestructura hay un crecimiento de algo que se va a quedar en el inventario de la entidad”, agregó.

Además, finalizó diciendo que el siguiente “Viernes Muy Mexicano” está programado para el próximo 31 de octubre, día en el que se estarán ofreciendo promociones, descuentos y experiencias locales, para seguir fortaleciendo el comercio en todo el estado.