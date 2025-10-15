Encabeza Mara Lezama apoyos a mujeres rurales de Quintana Roo para garantizar justicia e igualdad

La Gobernadora de Quintana Roo refrenda su compromiso de mantener el apoyo a las mujeres de la entidad

Quintana Roo — En el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el Gobierno del Estado realizó un evento conmemorativo que reunió a mujeres rurales de toda la entidad en el Domo doble Cecilio Chi, en el corazón de la zona Maya.

La jornada incluyó la Firma de Convenio de Colaboración a Favor de las Mujeres Rurales de Quintana Roo; la entrega de 38 certificados de derechos sobre tierras de uso común en la Caravana para Mujeres en la Propiedad Social y la inauguración de la Expo de Mujeres Rurales que reunió a más de 100 mujeres productoras del campo.

“Me da mucho gusto estar aquí, y en esta tierra no le podemos venir a hablar de trabajo, porque si hay gente trabajadora son ustedes, mujeres extraordinarias, de resistencia, una tierra de amor por la vida y estamos unidas para celebrar algo que nos llena de emoción, su día. Este Día Internacional de las Mujeres Rurales, que durante tanto tiempo no fueron visibilizadas, y pareciera que el único que trabajaba el campo eran los hombres, que sí lo trabajan y lo hacen muy bien, pero las mujeres ahí con las manos, bajo el rayo del sol, jamás habrían sido visibilizadas” expresó la titular del Ejecutivo.

En un trabajo colaborativo entre la Procuraduría Agraria y la Secretaría de las Mujeres, la gobernadora Mara Lezama Espinosa, firmó el Convenio de Colaboración a Favor de las Mujeres Rurales de Quintana Roo, para impulsar políticas públicas con perspectiva de género para las mujeres del campo, conseguir que participen en la toma de decisiones dentro de sus ejidos y garantizar la prosperidad compartida.

La Secretaría de las Mujeres, Esther Burgos Jiménez, mencionó que con la firma de este importante convenio, “estamos colocando a las mujeres rurales en el centro de la toma de decisiones cumpliendo con la instrucción de la Gobernadora de trabajar en territorio creando políticas públicas que permitan a las mujeres de las comunidades ejercer sus derechos en libertad”.

“Las Mujeres del campo son raíz y sustento. Son quienes siembran la tierra, la esperanza, la memoria y el porvenir de sus comunidades. Este convenio es para ellas, para que nunca más su esfuerzo sea invisible, para que su liderazgo florezca con las mismas oportunidades que los hombres, y para que la tierra —símbolo de vida y dignidad— también les pertenezca en igualdad de condiciones”, dijo Esther Burgos Jiménez.

En la firma del convenio participó la representante de la Oficina de la Procuraduría Agraria en Quintana Roo, Linda Saray Cobos Castro; la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; la Secretaria de Gobierno, María Cristina Torres Gómez; la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Maricarmen Candelaria Hernández Solís y el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe), Jorge Carlos Aguilar Osorio.

La Crónica de Hoy 2025