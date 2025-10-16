Aseguran motocicletas con reporte de robo durante operativo interinstitucional en municipio de Emiliano Zapata, Morelos

A partir de las acciones contra el robo de vehículos, integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Morelos, anunciaron el aseguramiento de 11 motocicletas, todas con reporte de robo, durante la implementación del Operativo “Tecatl y/o Vigilante”, realizado en el municipio de Emiliano Zapata.

Ese municipio es clave para la detención de ilícitos en la entidad. El operativo realizado en su territorio fue desplegado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, y tuvo lugar la tarde del martes 14 de octubre.

Durante patrullajes, uniformados detectaron a un individuo armado que huyó e ingresó a un domicilio ubicado en la calle Nayarit. En el lugar, las fuerzas de seguridad localizaron las 11 motocicletas.

Los vehículos tienen huellas de desvalijamiento, cascos, piezas automotrices y llantas, todas con reporte de robo confirmado en Plataforma México, el sistema federal de verificación policial.

Entre las unidades recuperadas destacan motocicletas de las marcas Bajaj, Italika y Vento, la mayoría con permisos vehiculares apócrifos del estado de Guerrero y reportes recientes de robo en la entidad.

Las motocicletas fueron aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Morelos, instancia que continuará con los actos de investigación para identificar y detener a los responsables. Las víctimas podrán acudir a presentar su denuncia y acreditar la propiedad correspondiente para la devolución de sus unidades.

Con estas acciones, los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal reiteran su compromiso con la seguridad y la tranquilidad de las familias morelenses, fortaleciendo los operativos interinstitucionales que combaten el robo de vehículos y refuerzan la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la seguridad pública.