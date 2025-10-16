Manolo Jiménez destaca que Coahuila cerrará el año inversiones de 150 mil mdp

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó que el estado cerrará con alrededor de 150 mil millones de pesos de inversiones, producto de más de 110 proyectos nacionales y extranjeros.

Esto lo informó durante la ceremonia donde se inauguró la planta de la empresa Norcast, en Torreón, la cual está dedicada a la producción de partes de partes de inyección de aluminio para la industria metalmecánica, que generará más de 400 empleos directos.

“¡En Coahuila seguimos fortaleciendo nuestra economía! En Torreón inauguramos oficialmente las operaciones de NORCAST. Con una inversión de 650 millones de pesos y 400 empleos, esta empresa mexicana forma parte de la gran ola de proyectos que siguen llegando a nuestro Estado gracias a la confianza, estabilidad y seguridad que caracterizan a Coahuila”, expresó.

Asimismo, reiteró a los invesionistas que la entidad trabaja arduamente en coordinación entre las instituciones de las tres órdenes de gobierno y del estado para fortalecer la seguridad.

“A los inversionistas y a la sociedad en general, desde aquí les decimos que vamos a seguir trabajando en Coahuila para blindar completamente nuestro estado”, agregó.

“Para nosotros es muy importante cada inversión, porque el empleo es la herramienta más poderosa para que nuestra gente pueda salir adelante”, finalizó Jiménez Salinas.

Por su parte, el secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, precisó que “hoy se celebra una nueva inversión que refleja la confianza confianza y visión”.

“Gracias a los directivos de Norcast por confiar en nuestra gente, por apostar por Torreón y por sumarse a este gran ecosistema que estamos construyendo juntos”, puntualizó.

En su intervención, José Francisco Clariond, CEO de Norcast explicó que esta nueva planta en Torreón está dedicada a la fabricación de piezas de aluminio de alta especificación, mediante la inyección de aluminio en alta presión, y maquinado CNC, desde donde se ofrecerán soluciones a las industrias de iluminación, línea blanca, energía renovable y otros segmentos industriales.