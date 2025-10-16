Sinaloa garantiza productos acuícolas y pesqueros gracias al fortalecimiento sanitario

Sinaloa se ha consolidado como referente se ha consolidado como referente nacional en materia de sanidad acuícola y pesquera, garantizando productos sanos, inocuos y de alta calidad que cumplen con los estandares internacionales.

La subsecretaria de Acuacultura, Sindy Rebeca Montoya Armenta, destacó que desde el inico de esta administración se ha impulsado una política de acompañamiento permanente a productores del estado, priorizando la protección del estatus sanitario.

“Nuestro enfoque al llegar a la Subsecretaría, además de los problemas que estaban teniendo nuestros productores en Sinaloa, decidimos que una de las fortalezas que nosotros teníamos era proteger nuestro estatus sanitario, qué mejor carta de presentación que decir que los productos acuícolas de Sinaloa están sanos e inocuos y que pueden competir a nivel mundial garantizando alimentos que se ponen en la mesa”, comentó.

Asimismo, informó que como parte de estas acciones, se ha trabajado de la mano con el Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa (CESASIN), al cual el Gobierno del Estado destinó 2 millones de pesos para la adquisición de equipos de diagnóstico molecular tipo PCR “de los cuales solo existen tres en el país”, herramienta clave para la detección temprana de enfermedades en organismos acuícolas.

“Hemos trabajado mucho al respecto en acompañamiento del Comité Estatal de Sanidad, se le otorgaron hace dos años 2 millones de pesos para obtener unos equipos para determinar diagnósticos de PCR, de esos equipos en México hay tres nada más y en Sinaloa los tenemos aquí en favor del gremio acuícola para tener diagnósticos tempranos de cualquier enfermedad, eso ha sido parte de nuestras fortalezas”, expresó.

Además, Montoya Armenta señaló que este año el gobernador Rubén Rocha Moya destinó 4 millones de pesos adicionales para fortalecer las actividades sanitarias que desarrolla dicho comité, reafirmando su compromiso con la salud y productividad del sector.

“Este año, incluso nuestro gobernador destinó 4 millones de pesos al Comité Estatal de Sanidad Acuícola, para fortalecer las actividades sanitarias que desarrolla este comité. Hay un acompañamiento constante con nuestros productores”, agregó.

La subsecretaria resaltó la creación de los Puntos de Verificación e Inspección Sanitaria en Casetas, un programa implementado por primera vez en esta administración y que ha permitido reforzar la trazabilidad y calidad de los productos que ingresan y circulan en la entidad.

“Este programa le sirve al todo el gremio acuícola y pesquero, porque está protegiendo a nuestros productores de manera sanitaria. Todos los productos acuícolas y pesqueros que entran a Sinaloa estamos llevando una supervisión constante, que venga de la mejor calidad, incluso las larvas y semillas, que entren a nuestro estado deben contar con esa calidad para fortalecer a nuestros productores en Sinaloa. Son tres casetas sanitarias que tenemos en el estado, este programa no existía, lo implementó el Dr. Rubén Rocha Moya y viene a fortalecer la trazabilidad de los productos pesqueros y también la parte sanitaria de los productos”, expuso.

Con un presupuesto de 4 millones 500 mil pesos, este programa tiene como principal objetivo conservar los estatus sanitarios como zona libre reconocidos por el Gobierno Federal en Sinaloa. A la fecha, se han verificado más de 7 mil unidades, manteniendo un 70% de efectividad en la revisión de vehículos que presentan su documentación oficial. En colaboración con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), se fortalece la implementación de disposiciones normativas sanitarias en el control de la movilización de productos acuícolas y pesqueros.