Operativos en Sinaloa dan como resultado el aseguramiento de droga, cámaras y vehículos

Verona Hernández en conferencia de prensa

En conferencia de prensa, la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Verona Hernández Valenzuela, informó que en distintos despliegues del 11 al 17 de octubre, en lo municipios de Culiacán, Navolato, Elota, Escuinapa y Concordia, autoridades del Grupo Insterinstitucional relaizaron la detención de nueve civiles, diverso armamento, vehículos, equipo táctico y precursores químicos.

Hernández Valenzuela indicó que se aseguraron tres motocicletas, 15 armas largas, 860 cartuchos de diferentes calibres, equipo táctico y un inmueble, en los municipios antes mencionados.

Asimismo, en Navolato, se detuvo a civiles, en poder de tres armas largas, una corta y 10 cargadores; en Concordia, se aseguraron 490 cartuchos, un chaleco balístico, un porta cargador, 84 eslabones, dos kilogramos de una hierba verde seca, presunta marihuana, y un uniforme táctico.

Por otra parte, en Culiacán se aseguraron a cinco civiles, 127 cartuchos, y un fusil con su respectivo cargador. Además, se aseguró un inmueble, dos vehículos, un artefacto explosivo, 26 bidones de precursores químicos.

En relación al Centro Penitenciario de Aguaruto, se realizaron tres revisiones en los últimos días, en las que se localizaron 16 celulares, tres módems, 17 cartuchos, cinco puntas, dos bandas anchas y un radio. Así también, en el penal de Goros II, se llevó a cabo una inspección en la que aseguraron un teléfono celular, cinco cuchillos y 9 puntas.

Verona Hernández finalizó enfratizando que, en cuanto al operativo de retiro de cámaras irregulares, esta última semana se desinstalaron 18 equipos de la infraestructura pública siendo un total de 2,691 desde que inició este operativo.