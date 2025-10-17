Sinaloa convoca a comerciantes la edición de este año de “Nuestro Tianguis”

“Nuestro Tianguis”

Con el objetivo de fortalecer la economía popular y mejorar las condiciones laborales de los comerciantes de tianguis en Sinaloa, la Secretaría de Economía Estatal arrancó la convocatoria 2025 del programa “Nuestro Tianguis”, dirigida a quienes se dedican al comercio en tianguis populares de todo el estado.

En el marco de este lanzamiento, el secretario de Economía, Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, precisó que, este programa representa el primer esfuerzo del Gobierno del Estado para atender de manera directa y permanente a los tianguistas, un sector clave de la economía popular.

“Invitamos a todos los comerciantes de tianguis a participar en la convocatoria 2025 del programa Nuestro Tianguis, que está abierta para quienes quieran aprovechar esta oportunidad y seguir creciendo. Con esta iniciativa buscamos reconocer y apoyar a quienes día a día impulsan la economía local; por eso, no solo se les ofrece capacitación, sino también equipamiento que les permita mejorar su negocio, atender mejor a sus clientes y fortalecer su actividad económica”, expresó.

La convocatoria estará abierta desde este viernes 17 hasta el miércoles 22 de octubre.

En esta edición, las capacitaciones abordarán temas como servicio al cliente, manejo de finanzas y costos y administración del tiempo, con el objetivo de ofrecer herramientas prácticas que fortalezcan sus capacidades y mejoren la operación de sus negocios.

Al concluir las capacitaciones, los participantes recibirán un paquete de equipamiento sin costo, que incluirá una carpa plegable e impermeable, una mesa plegable de 1.80 metros y una silla de uso rudo, diseñado para mejorar las condiciones de trabajo y la presentación de sus puestos.

Podrán participar todas las personas que se dediquen al comercio en un tianguis, sin importar la antigüedad o el tamaño de su puesto, siempre y cuando no hayan sido beneficiadas previamente por el programa .

Este programa representa un esfuerzo del Gobierno de Sinaloa por reconocer, dignificar y respaldar la labor de las y los comerciantes populares, quienes con su trabajo diario contribuyen al dinamismo económico local y al bienestar de miles de familias sinaloenses.