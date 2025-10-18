Movilidad del Edomex invierte 49.9 millones en modernización de vialidades y accesos al Suburbano

El secretario de Movilidad, Daniel Sibaja, expresó que la inversión es para mejorar la movilidad y seguridad de por lo menos 84 mil usuarios que diariamente emplean este sistema de transporte.

La Secretaría de Movilidad del Estado comenzó con los trabajos de recuperación, repavimentación y modernización de accesos y vialidades aledañas a la Estación de Transferencia Modal (ETRAM) de la estación Lechería del tren suburbano Buenavista-Cuautitlán, acción que se emprendió bajo la instrucción de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

El secretario de Movilidad, Daniel Sibaja, expresó durante un recorrido protocolario que las obras se llevarán a cabo sobre las vialidades en el curso de los próximos seis meses; dicha labor pretende dar mejoría a la movilidad y seguridad de por lo menos 84 mil usuarios que diariamente emplean este sistema de transporte.

En concreto, los trabajos se harán en la Calle Circunvalación, la Avenida del Parque y en el Acceso Norte de la estación del Tren Suburbano, donde se efectuará la pavimentación, demolición y construcción de guarniciones y banquetas, de la misma forma que se instalarán nuevas luminarias y se señalizaran seguridad peatonal y vehicular, todo esto contemplando una inversión de 49.9 millones de pesos.

Asimismo, Sibaja elaboró en que, en aras de mejorar el acceso norte, se hará una serie de adecuaciones geométricas al arroyo vehicular y peatonal; se rehabilitará un carril de almacenamiento en retorno, y carril de vuelta inglesa, para que haya un flujo simultáneo de peatones y vehículos y así, solventar posibles congestionamientos en la zona; además de que se instalará señalamiento hacia el ETRAM.

De igual manera, uno de los propósitos de la gestión actual es promover una política de movilidad en la que impere el sentido social, haciendo énfasis en instaurar infraestructura eficiente, de calidad y moderna.