Rocha Moya exalta importancia de notarios para garantizar certeza jurídica en Sinaloa

La Notaría Pública No. 268 fue inagurada en la Ciudad de Los Mochis por el gobernador del estado

Este sábado, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enalteció el trabajo que conforman los notarios públicos, subrayando que son estos los que brindan certeza jurídica sobre sus propiedades a la sociedad, esto en el marco de la apertura de la Notaría Pública No. 268, que será presidida por José Luis Polo Palafox.

Como preámbulo de un itinerario extenso de actividades por los municipios de Ahome y Guasave, Rocha Moya se apersonó en la ciudad de Los Mochis y como primera actividad inauguró las oficinas de esta Notaría Pública, en compañía del titular de la misma y su familia, y por el secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez; y por el presidente municipal de Ahome, Antonio Menéndez De Llano Bermúdez.

“Yo simple y llanamente digo, la función número uno es darle certeza jurídica a las personas, a las familias, a la sociedad, a través de esta actividad descentrada del Estado”, dijo al precisar que esta labor es posible mediante el Fiat que otorga el Gobierno del Estado a los abogados de profesión a solicitud expresó el mandatario estatal.

Asimismo, Rocha detalló que en la coyuntura actual, impera la necesidad de ser cada vez más incluyentes en los diversos ámbitos de la sociedad, y señaló que uno de ellos es este rol que desempeña el notario público, pues de un total de 175 fiats que el Estado ha otorgado a través de los años, 171 de ellos corresponden a hombres y sólo 24 a mujeres abogadas.“¿Qué es lo que tenemos que hacer?, un poco eso, desprendernos de esos esquemas que excluyen a la gente, tenemos que buscar esquemas que incluyan”, apuntó.