Acercan servicio preventivo gratuito contra el cáncer de mama en Tlalnepantla

Este domingo se elebró el Día Mundial de lucha contra el Cáncer de Mama, por lo que el Centro de Empoderamiento Elvia Carrillo Puerto de Tlalnepantla fue sede de la Macro Jornada Semana Rosa 2025. El alcalde Raciel Pérez Cruz aseguró que en la demarcación ninguna mujer está sola, por lo que los servicios gratuitos de mastografías y asesoramiento en torno al tema se hicieron presentes.

En presencia de la Presidenta Honoraria del DIF Tlalnepantla, Rocío Pérez Cruz, el Alcalde refirió que “la prevención salva vidas, el cáncer detectado a tiempo se trata y tiene cura; por miedo, otras veces también por desinformación o porque no se cuenta con los recursos económicos, una mujer no tiene a su alcance el poder detectar el cáncer de mama a tiempo”.

El alcalde aseveró que desde el Gobierno de Tlalnepantla se redoblan esfuerzos para incidir directamente en la etapa de la detección oportuna y salvar el mayor número de vidas, “quien padece de este cáncer, se enfrenta a una situación personal difícil para ellas y sus familias”.

El Director General del Sistema Municipal DIF, Luis Trejo Molina, comentó que está jornada se desarrolló bajo la consigna “Cuida tu salud, conoce tu cuerpo”.

Finalmente, la Subdirectora Médica del DIF Tlalnepantla, Laura Levario Jaramillo explicó que el cáncer de mamá ocupa el primer lugar de incidencia por cáncer en las mujeres, “estamos reunidos por una causa que nos recuerda que las salud de las mujeres no debe depender de la suerte, sino del acceso a los servicios médicos, la información y las redes que tejemos entre nosotras”.