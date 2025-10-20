Anuncian el primer cementerio para mascotas en Piedras Negras

. Manuel Salazar Herrera hace un llamado a la solidaridad vecinal y al compromiso colectivo en favor del bienestar animal.

Con el objetivo de ofrecer un espacio digno para despedir a los animales de compañía, el activista Manuel Salazar Herrera anunció la creación del primer cementerio municipal para mascotas en Piedras Negras, Coahuila.

El proyecto surge como una iniciativa ciudadana impulsada por el compromiso con el bienestar animal. Gracias a la donación de un terreno por parte de su suegra, Salazar Herrera busca brindar una alternativa gratuita para aquellas personas que han perdido a sus mascotas y no pueden costear servicios funerarios.

“Si los gastos son demasiado caros, comuníquese con nosotros a cualquier hora… la sepultura será 100 % gratuita”, enfatizó.

El activista adelantó que se acercará al municipio para gestionar los permisos correspondientes, con el fin de formalizar el espacio y garantizar su funcionamiento dentro del marco legal.

Una propuesta desde la empatía y la acción comunitaria

Reconocido por su labor en temas sociales, Salazar Herrera subrayó que su intención no es confrontar a las autoridades, sino proponer soluciones tangibles desde la sociedad civil.

“Muchas veces le echamos la culpa a nuestros gobernantes… al final del día lo que queremos es solucionar”, expresó.

Además, hizo un llamado a la solidaridad vecinal y al compromiso colectivo para fortalecer el respeto hacia los animales y sus derechos.

“Vamos a ayudarnos entre nosotros”, concluyó.

El anuncio representa un paso importante hacia la construcción de una cultura de respeto y cuidado por los animales en la región, y abre la puerta a nuevas formas de participación ciudadana en temas de bienestar animal.