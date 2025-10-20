Más de un millón de cruceristas anuales en Ensenada, informe Marina del Pilar

Ensenada

El puerto de Ensenada recibió 1 millón 9 mil 128 pasajeros en 270 arribos de cruceros durante 2025, incluyendo el Navigator of the Seas de la empresa Royal Caribbean, con lo que este puerto mexicano superó la cifra total registrada apenas hace dos años, en 2023, cuando falta buena aún un par de meses.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila, destacó que este logro muestra la fortaleza y crecimiento del turismo en la entidad.

Fue la propia mandataria estatal quien refirió que en diciembre de 2023, con 320 arribos de cruceros, dicho puerto rompió la barrera del millón de pasajeros, consolidándose como uno de los tres destinos más importantes de México en esta industria.

“Baja California continúa consolidándose como un destino turístico de calidad gracias al esfuerzo, hospitalidad y compromiso de su gente, que día a día trabaja para ofrecer experiencias auténticas a nuestros visitantes”, resaltó, “reafirmamos el compromiso de proyectar el liderazgo de nuestro estado como destino de referencia”.

Estos resultados, se indicó, se dan gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo, la Administración del Sistema Portuario Nacional de Ensenada (ASIPONA) y el Ayuntamiento de Ensenada.

Marina del Pilar destacó que el turismo de cruceros es un motor fundamental para la economía y el desarrollo de Baja California, donde por segunda vez en la actual administración se supera la cifra de un millón de pasajeros anuales.

La secretaria de Turismo de la entidad, Zaida Luz López, subrayó que Ensenada confirma su posición como un destino estratégico para la industria marítima, al brindar experiencias únicas y fortalecer la competitividad de la entidad a nivel internacional.