¿Qué se sabe de Carlos Emilio? Joven que desapareció en un bar en Mazatlán, Sinaloa

Ficha de búsqueda de Carlos Emilio

La madrugada del domingo 5 de octubre ocurrió la desaparición del jóven Carlos Emilio Galván Valenzuela, de 21 años, quien pasaba un periodo de vacaciones junto a su familia en la zona dorada de Mazatlán, Sinaloa.

Su desaparición ha causado revuelo ya que los reportes, su desaparición ocurrió después de que acudiera al baño en el restaurante bar Terraza Valentino, propiedad del secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde.

A quince días de que se perdió información sobre su paradero, familiares, amigos y población que se ha solidarizado con la causa, han realizado manifestaciones exigiendo a las autoridades estatales dar con el paradero de Carlos Emilio.

La familia del oriundo de Durango, no ha detenido su búsqueda y conservan las esperanzas de que el joven aparezca.

Frente a la presión social, el lugar donde se registró la desaparición, Terraza Valentino, compartió un comunicado donde informa que han colaborado con las autoridades locales, estatales y federales.

“El mismo día en que recibimos el requerimiento, entregamos la información y videograbaciones solicitadas, las cuales fueron recibidas oficialmente por la autoridad competente”, señalaron.

Ola de inseguridad por desapariciones en Mazatlán

El caso de Carlos Emilio se suma a las 243 carpetas de investigación que fueron abiertas en Mazatlán hasta el 5 de octubre por delito de privación ilegal de la libertad.

En julio del presente año se registró la desaparición de María Cristina Pérez Salas de 21 años, originaria de Mexicali, Baja California, junto a otras tres mujeres.

Además, en abril se informó del caso de tres jóvenes provenientes de Querétaro de quienes se perdió el rastro de su paradero.