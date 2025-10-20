Sinaloa está a punto de contar con tres Centros de Resguardo Temporal: Rocha Moya

Rocha Moya y Castro Meléndrez en conferencia de prensa

El gobierno de Sinaloa informó que está a punto de concluir el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana de Los Mochis, con lo cual ya se tendrá cobertura estatal y se agilizarán las labores de recuperación de restos en fosas comunes, así lo informó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Asimismo, indicó que al igual que en Culiacán, donde ya está avanzado el proceso de recuperación de cuerpos, en los casos de Mazatlán y Los Mochis, tienen que realizar una serie de trámites por la vía sanitaria y legal, para efecto de empezar con la extracción de cuerpos de las fosas comunes.

“Estamos programándonos para efecto de hacer lo mismo en Los Mochis y en Mazatlán, ya tenemos completamente terminado, yo le llamo panteón forense, que es el Centro de Resguardo Temporal, es ahí donde va a estar el resguardo digno, ustedes ya conocen ahí, es un bello jardín, donde están las fosas, donde están los laboratorios y todo esto, eso ya lo tenemos aquí en Culiacán, es el primero en su tipo y el de Mazatlán ya está concluido, se está por concluir el de Los Mochis”, expresó.

Para ampliar la información, Feliciano Castro Meléndrez, secretario General de Gobierno, destacó la recuperación de decenas de cuerpos que ya se encuentran depositados en un espacio adecuado para el posterior proceso de identificación.

“Las exhumaciones en el panteón de la colonia 21 de marzo, bajo la coordinación de la doctora Patricia Figueroa, Subsecretaria de Derechos Humanos, en este momento están en pausa, se van a retomar después del día de muertos. A la fecha se ha trabajado en las fosas 3 y 4 de las cuales se han recuperado 27 cuerpos, mismos que se encuentran bajo resguardo digno, acto seguido se realizarán los estudios correspondientes”, agregó.

Castro Meléndrez puntualizó que todas las labores se realizan con un enfoque humano y respetuoso, sin perder de vista que son personas fallecidas cuyos familiares anhelan recuperar en el corto plazo.