Asesinan a Víctor Daniel Velázquez, subsecretario de Seguridad de Indaparapeo, Michoacán

Vehículo en el que se transportaba el subsecretario de Seguridad de Indaparapeo

Alrededor del mediodía de este martes, fue asesinado Víctor Daniel Velázquez, subsecretario de Seguridad del municipio de Indaparapeo, Michoacán mientras circulaba en su vehículo particular sobre la carretera Morelia-Queréndaro.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el subsecretario fue atacado por un grupo de hombres armados que dejaron al menos 30 impactos de armas de fuego en su camioneta.

Según informes, el cuerpo de Víctor Daniel fue encontrado a un costado del vehículo. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal para constatar los hechos, en el levantamiento de pruebas, participaron miembros de la Fiscalía General del Estado, sin embargo, aún no se informa sobre la detención de algún sospechoso del ataque.

El asesinato ocurrió cerca del poblado de San Isidro, lugar donde se desplegaron también elementos de la Guardia Nacional, quienes colaboraron en la implementación de sobrevuelos aéreos en la zona y módulos de inspección.

Se especula que el ataque está vinculado al grupo criminal operante en la zona Los Correa, pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).