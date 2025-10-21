Encuentran siete cadáveres de inmigrantes que murieron en el último naufragio en el Mediterráneo

La Guardia Costera de Italia confirmó este martes el hallazgo de los cadáveres de siete inmigrantes muertos en el último naufragio en el Mediterráneo, entre la isla de Lampedusa y la zona de búsqueda y rescate de competencia maltesa.

Las operaciones de rescate, coordinadas por Roma y La Valeta, permitieron recuperar en las últimas horas siete cadáveres en el mar, que corresponden a un hombre, cinco mujeres y un menor, según informaron los guardacostas italianos en un comunicado.

El incidente tuvo lugar la noche del pasado 16 y la madrguada del 17 de octubre, cuando se localizó una barcaza volteada en alta mar, en el área de competencia maltesa, pero la búsqueda de víctimas se ha retrasado por las condiciones meteorológicas adversas.

En el momento del rescate, los guardacostas rescataron a 11 personas y recuperaron un cuerpo sin vida.

Este elevó a ocho muertos el balance provisional de este último naufragio en el Mediterráneo central.

Asimismo, los sobrevivientes aseguraron que a bordo de la embarcación viajaban unas 30 personas, lo que daba cifra a una veintena de desaparecidos.

La búsqueda se llevo a cabo en colaboración con medios aéreos malteses, de la agencia europea de control fronterizo Frontex y de la Guardia de Finanza italiana (Policía de fronteras).

Debido al mal clima en el mar, se suspendieron las operaciones de rastreo en varias ocasiones en los últimos días.