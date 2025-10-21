Mazatlán rompe récord: más de 283 mil turistas de cruceros visitan Sinaloa en 2025

Turismo en Mazatlán, Sinaloa

El turismo de cruceros continúa impulsando a Mazatlán como uno de los destinos internacionales más atractivos del Pacífico mexicano.

De enero a la fecha, 75 cruceros han llegado al puerto sinaloense, recibiendo a más de 283 mil visitantes y generando una derrama económica superior a los 446 millones de pesos, de acuerdo con cifras oficiales del Gobierno del Estado de Sinaloa.

El más reciente arribo fue el del “Royal Princess”, una embarcación de última generación con 3,600 pasajeros y 1,350 tripulantes, convirtiéndose en el crucero número 75 que arriba a las costas de la entidad durante 2025.

“Mazatlán sigue posicionándose como uno de los principales destinos de sol y playa del país, gracias a su diversificación turística, gastronomía y hospitalidad”, destacó Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa, quien subrayó que el puerto se ha consolidado como parada predilecta de las rutas internacionales.

Los pasajeros que descienden en Mazatlán recorren el malecón en las típicas pulmonías, visitan su centro histórico, zonas rurales y degustan mariscos frescos, además de participar en experiencias de aventura como buceo con tiburones, nado con lobos marinos y actividades acuáticas de alto nivel.

Autoridades turísticas adelantaron que la tendencia al cierre del año se mantendrá al alza, ya que un número creciente de navieras internacionales están incorporando al puerto en sus rutas, debido a su ubicación estratégica, infraestructura turística y oferta cultural y gastronómica.