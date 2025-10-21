Protección Civil de Puebla complementará reconstrucción de zonas afectadas con partida presupuestal

Alejandro Armenta visitando a familias afectadas por las fuertes lluvias de hace unos días

El gobierno de Puebla utiliza el fondo de contingencias de 250 millones de pesos en la apertura de caminos, atención y reconstrucción de zonas afectadas por la contingencia, así lo informó el gobernador Alejandro Armenta y anunció que se conformará una partida presupuestal de Protección Civil para complementar las acciones en la Sierra Norte, de manera conjunta con el Gobierno Federal.

En conferencia de prensa, Armenta indicó que el objetivo es contribuir en el trabajo de reconstrucción y apoyo de familias, que realizan las dependencias del gobierno ya que a través del censo que realiza la Secretaría del Bienestar federal. En la entidad se contabilizaron 10 mil 811 viviendas con afectaciones.

Por esto, el mandatario poblano llamó a los presidentes municipales para que hagan un esfuerzo y destinen un porcentaje de los recursos federales en sus partidas presupuestales, para poner en marcha programas de prevención, reparar caminos, calles e inmuebles que registran daños por las fuertes lluvias de hace unos días.

Asimismo, expresó que es necesario orientar fondos hacia la instalación de sistemas de alertamiento en los municipios con presencia de ríos, con el fin de prevenir pérdidas mayores durante la próxima temporada de lluvias y garantizar así la seguridad de la población.

La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, des que hasta la fecha se han entregado más de 73 mil apoyos a familias que sufrieron pérdidas en sus viviendas por los escombros y lodos que provocaron las lluvias torrenciales y el aumento en el caudal de los ríos.