En Sinaloa aseguran droga y armas: hay dos detenidos tras operativos en varios municipios

Operativos en Sinaloa

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, en coordinación con autoridades del estado, realizaron una serie de acciones para combatir a grupos criminales en Sinaloa.

Los operativos fueron parte de trabajos de inteligencia y vigilancia en la zona, lo que permitió localizar campamentos y lugares usados para fabricar droga sintética.

En Badiraguato, las autoridades encontraron un sitio donde presuntamente se producían drogas, asegurando seis mil litros de químicos, cargadores, cartuchos, una granada de mano, 10 kilos de marihuana, semilla de amapola, motocicletas y un vehículo. De acuerdo con los datos oficiales, este golpe representa una afectación económica de más de 122 millones de pesos para la delincuencia.

En Concordia se localizó un campamento abandonado, donde los elementos decomisaron cargadores, más de mil cartuchos y ropa táctica. Además, en ese municipio y también en la zona de Mazatlán, se aseguraron 43 artefactos explosivos improvisados durante recorridos por brechas y caminos rurales.

En Culiacán, las fuerzas federales llegaron a un punto donde había sido reportado un enfrentamiento entre personas armadas. En ese lugar fueron detenidas cuatro personas —entre ellas dos menores de edad— y se confiscaron armas largas, una pistola, radios de comunicación, cargadores, cartuchos y un vehículo.

También en Culiacán, en el poblado Los Cedros, se localizó otra zona con químicos y equipo para fabricar metanfetamina. Ahí se aseguraron más de mil litros y 425 kilos de sustancias, además de maquinaria especializada. Según el informe, este aseguramiento representa una afectación de 30 millones de pesos a los grupos criminales.

Finalmente, en Mazatlán fue encontrado otro campamento donde se aseguraron 36 granadas de mano y más ropa táctica presuntamente utilizada por integrantes del crimen organizado.