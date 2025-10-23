Maestra calma y protege a alumnos durante balacera muy cerca de una primaria en Monterrey

Especial

Una rafaga de balazos debido a un operativo que realizaban elementos de la Fuerza Civil a las faldas del Cerro Topo Chico, en la colonia Croc, en Monterrey Nuevo León, puso a una escuela primaria en alerta.

El enfrentamiento entre presuntos delincuentes y elementos de seguridad se registró muy cerca de la escuela primaria Elvira Sepúlveda donde el temor alcanzó a alumnos y docentes.

En redes sociales se volvió viral un vídeo donde se observa la labor de una profesora que, en medio del caos, mantiene la calma para indicarle a sus alumnos de quinto grado cómo regularse.

En el vídeo, se observa a los menores tirados de pecho en el suelo, mientras la docente les pide no levanten la cabeza y que reciten la tabla del 8 para despejar sus mentes y calmar el temor.

Mientras los menores repiten las operaciones matemáticas, cerca de la escuela se escuchan detonaciones de arma de fuego que también pusieron en jaque a los pobladores cercanos a la zona de las calles Hermanos Flores Magón y Camino Real.

😫Maestra intenta calmar a su grupo con la tabla del 8 en medio de la balacera en la colonia CROC. pic.twitter.com/rDnIZl6NR4 — Juan (@DeTodoUnPoco677) October 23, 2025

En un tiroteo ocurrido antes en la madrugada, se informó que elementos de la Fuerza Civil fueron atacados durante su patrullaje en la zona, lo que dejó como saldo un oficial herido y el aseguramiento de un vehículo con armamento.