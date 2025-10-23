Sinaloa, anfitrión del 10° Encuentro de la Red de Radios Universitarias

La Red de Radios Universitarias de México (RRUM) arrancó su Décimo Encuentro en la Unidad Regional Mazatlán de la Universidad Autónoma de Occidente.

Hasta el 24 de octubre el Encuentro sostendrá conversaciones enfocadas en el papel de la radio universitaria como actor preponderante en el servicio público, educativo y cultural, además de que se realizarán círculos de análisis para evaluar los nuevos desafíos y oportunidades del sector.

La inauguración de este importante evento se celebró en el Teatro Ángela Peralta y estuvo a cargo del Rector de la UAdeO, Pedro Flores Leal, quién junto a la Secretaria de Turismo en Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, brindó a nombre del Gobernador Rúben Rocha Moya, una cálida bienvenida a Sandra Marcela Fernández Alanís, Presidenta de la RRUM, así como a las instituciones participantes; el Rector señaló que este espacio representa el fomento del espíritu de la radio universitaria, dando voz a los jóvenes para que participen de la transformación y el fortalecimiento del futuro.

Fernández Alanís enfatizó que las radios universitarias son “una fuerza viva del presente y una apuesta por el futuro”, recalcó que la colaboración entre estás no solo es posible, sino necesaria toda vez que permite fortalecer su condición de ser un espacio valioso para el pensamiento crítico y de servicio a la comunidad.

El encuentro arrancó con la participación virtual de directivos, representantes y colaboradores de 30 radios universitarias y sistemas de radio públicos nacionales e internacionales, así como la presencia física de estudiantes y docentes de las Unidades Regionales de Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán. Acudieron al inicio de actividades el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, así como el Director de Radio UAdeO, Luis Ernesto Reyes Gutiérrez, el Director de Antena Lince, Juan Francisco Sotomayor Valdez y la Directora de la Unidad Regional Mazatlán, María de los Ángeles Arce Llamas.