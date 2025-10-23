SSPT Tamaulipas promueve campaña de autoexploración y prevención del cáncer de mama

Promueve la SSPT campaña de autoexploración y prevención de cáncer de mama

En el mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), realizó una jornada de salud dirigida a personal operativo y administrativo, con el propósito de fomentar la detección oportuna y crar hábitos de prevención.

La jefa del Departamento de Salud, Martha Aranza Calderón González, indicó que la actividad cuenta con el apoyo de personal del IMSS-Bienestar y que está abierta a todas las trabajadoras.

Durante la jornada se ofrecieron estudios gratuitos como ultrasonido mamario, pruebas de Papanicolaou y pruebas rápidas para la detección de VIH, VDRL y hepatitis. Como parte de las recomendaciones, la doctora destacó la importancia de la autoexploración.

Por su parte, la doctora Claudia Rocha Zapata, del programa IMSS-Bienestar, expresó que también se incluyen acciones preventivas complementarias, como exploración clínica para el cáncer de mama y métodos de autoexploración.

“Traemos un aparato, consiste en un ultrasonido móvil que se puede realizar desde los 18 años en adelante. En indoloro, sencillo y rápido”, comentó.

Asimismo, se realizan detecciones de VPH, citología cervical, y se agenda la mastografía para mujeres mayores de 40 años.

“También incluimos una agenda para mastografías en las personas mayores de 40 años y pruebas rápidas de VIH y hepatitis C”, finalizó Rocha Zapata.