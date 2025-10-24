Municipio de Tlalnepantla señala que intereses partidistas frenen construcción de 7 pozos

El municipio de Tlalnepantla anunció que, bajo ninguna circunstancia, permitirá que intereses particulares frenen las obras de construcción de 7 pozos de agua.

La uatoridad municipal señaló que estas obras habrán de beneficiar a miles de habitantes, por lo que los siete nuevos pozos son indispensables. Agregó que se han emprendido intentos de obstrucción por parte de actores políticos ajenos a este municipio vinculados al Partido Acción Nacional (PAN).

“Estas obras son fundamentales para reducir la dependencia de fuentes externas como Cutzamala, Lerma y Madín, y garantizar el abasto sustentable para nuestras comunidades”, especificó la autoridad municipal.

El agua extraída de estos pozos se destinará exclusivamente al uso comunitario y se aclaró que no es para desarrollos inmobiliarios.