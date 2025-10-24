Rocha Moya realiza tres cambios en su gabinete

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al presentar los cambios en su gabinete (Especial)

El gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya realizó este viernes cambios en su gabinete y tomó la protesta de ley a Yeraldine Bonilla Valverde, quien desde ahora se incorpora a su administración para ocupar la Secretaría General de Gobierno, en sustitución de Feliciano Castro Meléndrez, quien a su vez ocupará la Secretaría de Economía en relevo de Ricardo Velarde Cárdenas.

Otro de los cambios que hizo el gobernador Rocha fue en la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, donde designó como nuevo titular a Omar Alejandro López Campos, quien releva en el cargo a María Inés Pérez Corral.

Luego de entregarles a cada uno sus respectivos nombramientos, el gobernador Rocha exhortó a los tres secretarios a poner el mayor de sus esfuerzos en sus tareas, para contribuir con su propósito de seguir llevando bienestar a la sociedad sinaloense.

