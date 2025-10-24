Tamaulipas lanza “Feria de las Matemáticas” en escuelas de nivel básico

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), vía la Subsecretaría de Educación Básica, dio inicio al programa “Feria de las Matemáticas” en la Escuela Primaria “Estado de Tamaulipas” de Ciudad Victoria. A decir de la directora de Programas Transversales y Equidad de Género, dependiente de la Subsecretaría, Rocío Ávila Sánchez, el evento tiene por objeto desarrollar talleres y dinámicas recreativas diseñadas para fomentar el gusto por las matemáticas entre los alumnos a través del juego y otras experiencias lúdicas. Explicó que el programa contempla la hechura de diversos stands, cada uno enfocado en un aspecto diferente de la materia.

La directora destacó entre las dinámicas más populares “Arte Matemático”, los juegos “Sumando Volando 1 y 2” y las estaciones “Construyendo Números con el Tangram” y “El Banco de la Feria”, este modelo pedagógico, relató Ávila Sánchez, se fundamenta en el componente lúdico, al tiempo que busca mejorar las habilidades de cálculo y razonamiento de las y los estudiantes y fomentar una conexión positiva con el aprendizaje formal de las matemáticas desde una edad temprana.

La estrategia goza del respaldo y empuje del secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, y refrenda el compromiso de la SET por promover metodologías innovadoras que garanticen una formación integral y de calidad.

“La Feria de las Matemáticas refleja el compromiso del Gobierno del Estado con el bienestar y el futuro de la juventud tamaulipeca, siguiendo las indicaciones del gobernador Américo Villarreal Anaya de priorizar una educación de calidad, con sentido humanista, que transforme el sistema educativo a través de experiencias inclusivas, divertidas y significativas”, finalizó.