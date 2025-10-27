Asesinan a Noé Pérez Urquidi, líder de la CATEM en Salina Cruz, afuera de popular restaurante

Noé Pérez Urquidi

Este lunes la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó la muerte del líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM),Noé Pérez Urquidi luego de ser atacado en Salinas Cruz.

La FGEO confirmó que luego del ataque desplegó a un equipo multidisciplinario para levantar pruebas y comenzar las investigaciones pertinentes con el fin de dar con los responsables

¿Qué se sabe del ataque al líder sindical?

De acuerdo a los primeros reportes, el líder sindical se transportó en una camioneta a un desayuno en la Plaza Pabellón, en Salina Cruz donde se reuniría con unas personas.

Al salir de la reunión, fue atacado de forma directa en el estacionamiento de la plaza luego de la reunión que se realizó en una popular cadena de restaurantes.

“La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició las investigaciones correspondientes respecto a la agresión en que una persona perdió la vida, víctima identificada como N.P.U. (líder sindical), hechos ocurridos en Salina Cruz“, es el reporte de las autoridades estatales.

Pérez Urquidi fue recordado por los miembros del Sindicato 04 De Abril con una imagen en sus redes sociales donde se lee el mensaje “Hoy perdimos un gran amigo y un gran líder”.