Confirman muerte de Miguel Ángel Beltrán en Durango: periodista que denunciaba al narco

Confirman muerte de Miguel Ángel Beltrán en Durango (@azucenau/x)

La Fiscalía General de Durango (FGE) confirmó la muerte del periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez, de 60 años, el cual fue localizado a la altura del kilómetro 30 de la carretera libre a Mazatlán, dentro del poblado Río Chico con signos de violencia y envuelto en una cobija.

Medios locales indicaron que el cuerpo fue encontrado este sábado junto con un mensaje con amezanas; su hijo reportó haberlo visto por última vez el jueves por la mañana.

Familiares del comunicador acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo) donde uno de sus hijos hizo el reconocimiento oficial del cuerpo.

Denunciante del narco

Beltrán Martínez era originario de la ciudad de Durango y contaba con una larga trayectoria en medio locales. Se desempeñó como cronista deportivo y en los últimos años se dedicó a hacer periodismo digital donde a través de redes sociales comartió videos e información bajo los nombres “Capo” en TikTok y “@lagazzetadgo” en Facebook, abordando diferentes temas, entre ellos, el crimen organizado.