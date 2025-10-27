Detienen a extorsionadora en Puebla; SSP retira 17 cámaras ilegales en Amozoc

Derivado del fortalecimiento de la estrategia de combate frontal a la delincuencia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y policías municipales, dio cuenta de la detención de 86 personas, durante los últimos siete días. En tal periodo las fuerzas de seguridad aseguraron a una mujer identificada como presunta extorsionadora del mercado Morelos, en la ciudad de Puebla, además, acudieron al retiro de 17 cámaras de video colocadas ilegalmente en postes de energía eléctrica de Amozoc.

La SSP informó del despliegue de un operativo al interior del centro penitenciario de Puebla, donde se aseguraron equipos telefónicos, objetos punzocortantes, latas con cerveza, posible droga y recipientes para el consumo de sustancias ilícitas. En adición, se retiraron de las calles 370 envoltorios con marihuana, cocaína y cristal, así como 39 cartuchos útiles y siete armas de fuego.

Asimismo, se suma la recuperación de 93 vehículos robados y el aseguramiento de 20 unidades más por estar relacionadas con algún ilícito.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, en estrecha coordinación con autoridades federales y municipales, fortalece las acciones de seguridad para propiciar más entornos de paz.