Tamaulipas: Asistencia récord en la 2° Rodada y Carrera por la Paz

La 2da. Rodada y Carrera Nacional por la Paz y Contra las Adicciones, evento coordinado por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y promovido por el Instituto de la Juventud de Tamaulipas, en aras de la sana convivencia social, rompió los récords de asistencia al congregar a más de 2,000 mil jóvenes que representaron a los municipios de: Tampico, Madero, Altamira, El Mante, Nuevo Morelos, Padilla, Soto La Marina, San Fernando, Matamoros, Reynosa, Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, y la capital Ciudad Victoria.

Tras el éxito de la iniciativa, impulsada por la presidenta de México, la doctora Claudia Sheimbaum Pardo para fomentar la creación de comunidades seguras para prevenir el consumo de drogas y promover la paz, el director general del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales, celebró el que jóvenes de toda la entidad se hayan sumado a esta campaña de calado nacional para promover estilos de vida saludables. En adición, reconoció el trabajo del Gobierno del Estado, capitaneado por Américo Villarreal Anaya, al priorizar desde una visión humanista el bienestar social impulsando iniciativas que suman a la cultura de la paz.

La jornada se llevó a cabo en Ciudad Victoria, desde el monumento sobre calle Alberto Carrera Torres con 17 Francisco I. Madero, actividad simultánea en colaboración con enlaces municipales y coordinadores regionales del INJUVE. El evento se alinea a los objetivos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo de Luis Gerardo Illoldi Reyes, como parte de las estrategias en fomentar el desarrollo integral de las juventudes tamaulipecas.