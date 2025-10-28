Caos en 31 carreteras del país por bloqueos de agricultores

Protesta de agricultores — Un día después de suspendidas las negociaciones entre agricultores del centro y bajío con autoridades del Gobierno Federal, por divergencias sobre el precio por tonelada de maíz blanco, las movilizaciones y bloqueos con las que amagaron los productores ya se registran en 31 carreteras del país provocando el caos y largas filas de vehículos.
Información de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT) refiere que los bloqueos en casetas y en vialidades de conexión con capitales de los estados se registran de manera simultánea, siendo Jalisco una de las entidades con mayor afectación, seguido de Guanajuato, Sinaloa, Michoacán, Morelos y Tamaulipas, entre otros.
La dependencia resaltó que Guanajuato y Jalisco son de los más afectados por los bloqueos carreteros entre ellas Comonfort: Libramiento Comonfort–SMA, altura gasolinera Pirámide y Camino a Orduña.
Productores de maíz blanco cumplieron su amenaza y se registran más de 24 horas de bloqueos carreteros en varias casetas de Michoacán con bloqueos en las casetas de Zinapécuaro, Panindícuaro, Ecuandureo y Vista Hermosa y en el entronque hacia el municipio de Tanhuato, lo que ha provocado que cientos de automovilistas sigan varados sin poder moverse de estos sitios al estar impedidos a avanzar.
Los cierres de carreteras en las periferias de la Zona Metropolitana de Guadalajara por parte de productores de maíz, mantienen colapsada la vialidad de los ingresos y salidas a la capital de Jalisco.
La mañana de este martes 28, se cumplen 18 horas de los bloqueos, con los consecuentes conflictos en las zonas de entrada y salida a la capital de Jalisco y sus municipios conturbados.
Los puntos cerrados están en Carretera a Nogales, a la altura del Technology Park; en el kilómetro 40 de la Carretera Guadalajara-Colima; en las casetas de Ocotlán y Zapotlán del Rey de la Carretera Guadalajara-Morelia, así como en la Carretera Tala-San Isidro Mazatepec, a la altura de la farmacéutica Laboratorios Pisa).
En Irapuato: Castro del Río, Zona Procter & Gamble (sentido a Abasolo).
Entronque con Pueblo Nuevo (carretera 90)
Entronque a Cuerámaro (carretera 90)
Libramiento Norte, altura comunidad Rancho Grande.
En Pénjamo: Laguna de Cortés (carretera 90)
Dren de alivio, Santa Ana Pacueco (carretera 90) Federal 90, altura La Herradura–entronque El Tlacuache.
Salamanca: Trébol de Valtierrilla.
Salvatierra: El Fénix y entronque Yuriria–Cupareo.
Valle de Santiago: “Jarrón Azul”, salida a Salamanca.
León: Federal 45D (Central de Abastos) y Federal 43D (Santa Rosa Plan de Ayala).
Silao: Federal 45, Puerto Interior.
Celaya: Federal 51, Rincón de Tamayo.
Yuriria: Cuatro Caminos y Santiaguillo (salida a Salvatierra).
Abasolo: Carretera Cuerámaro – Irapuato, Estación Joaquín.
Doctor Mora: Balneario Titanic.
Tarimoro: Moncada y Panales Jamaica.
Romita: Entronque autopista Salamanca–León.
Se restableció la circulación y actualmente existe paso libre en: Acámbaro – Glorieta del Caballito; Jerécuaro–Entronque Jerécuaro–Acámbaro.
OTROS FRENTES
En Michoacán, siguen los cierres de carreteras en la Carretera Maravatío-Zapotlanejo, a la altura de la caseta Panindícuaro, en el kilómetro 307+000; Carretera Maravatío-Zapotlanejo, a la altura de la caseta de Zinapécuaro, en el kilómetro 202+200.
En Morelos está cerrada la Autopista Siglo XXI, a la altura de Amilcingo, en el municipio de Temoac, en Morelos, mientras que la carretera México–Cuernavaca, a la altura de la Plaza de Cobro Tlalpan, dirección CDMX, la circulación ya fue liberada, se retiran manifestantes.
En Sinaloa se tiene la toma de tres casetas por parte de agricultores: Caseta de San Miguel Zapotitlán, en el municipio de Ahome; Cuatro Caminos, en Guasave.
En Tamaulipas, en la zona de Matamoros-Reynosa, el tramo Libramiento de Río Bravo fue liberado a la circulación.
