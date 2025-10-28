Caos en 31 carreteras del país por bloqueos de agricultores

Bloqueops de agriculktores se mantendrán por tiempo indefinido

Protesta de agricultores — Un día después de suspendidas las negociaciones entre agricultores del centro y bajío con autoridades del Gobierno Federal, por divergencias sobre el precio por tonelada de maíz blanco, las movilizaciones y bloqueos con las que amagaron los productores ya se registran en 31 carreteras del país provocando el caos y largas filas de vehículos.

Información de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT) refiere que los bloqueos en casetas y en vialidades de conexión con capitales de los estados se registran de manera simultánea, siendo Jalisco una de las entidades con mayor afectación, seguido de Guanajuato, Sinaloa, Michoacán, Morelos y Tamaulipas, entre otros.

La dependencia resaltó que Guanajuato y Jalisco son de los más afectados por los bloqueos carreteros entre ellas Comonfort: Libramiento Comonfort–SMA, altura gasolinera Pirámide y Camino a Orduña.

Productores de maíz blanco cumplieron su amenaza y se registran más de 24 horas de bloqueos carreteros en varias casetas de Michoacán con bloqueos en las casetas de Zinapécuaro, Panindícuaro, Ecuandureo y Vista Hermosa y en el entronque hacia el municipio de Tanhuato, lo que ha provocado que cientos de automovilistas sigan varados sin poder moverse de estos sitios al estar impedidos a avanzar.

Los cierres de carreteras en las periferias de la Zona Metropolitana de Guadalajara por parte de productores de maíz, mantienen colapsada la vialidad de los ingresos y salidas a la capital de Jalisco.

La mañana de este martes 28, se cumplen 18 horas de los bloqueos, con los consecuentes conflictos en las zonas de entrada y salida a la capital de Jalisco y sus municipios conturbados.

Los puntos cerrados están en Carretera a Nogales, a la altura del Technology Park; en el kilómetro 40 de la Carretera Guadalajara-Colima; en las casetas de Ocotlán y Zapotlán del Rey de la Carretera Guadalajara-Morelia, así como en la Carretera Tala-San Isidro Mazatepec, a la altura de la farmacéutica Laboratorios Pisa).

En Irapuato: Castro del Río, Zona Procter & Gamble (sentido a Abasolo).

Entronque con Pueblo Nuevo (carretera 90)

Entronque a Cuerámaro (carretera 90)

Libramiento Norte, altura comunidad Rancho Grande.

En Pénjamo: Laguna de Cortés (carretera 90)

Dren de alivio, Santa Ana Pacueco (carretera 90) Federal 90, altura La Herradura–entronque El Tlacuache.

Salamanca: Trébol de Valtierrilla.

Salvatierra: El Fénix y entronque Yuriria–Cupareo.

Valle de Santiago: “Jarrón Azul”, salida a Salamanca.

León: Federal 45D (Central de Abastos) y Federal 43D (Santa Rosa Plan de Ayala).

Silao: Federal 45, Puerto Interior.

Celaya: Federal 51, Rincón de Tamayo.

Yuriria: Cuatro Caminos y Santiaguillo (salida a Salvatierra).

Abasolo: Carretera Cuerámaro – Irapuato, Estación Joaquín.

Doctor Mora: Balneario Titanic.

Tarimoro: Moncada y Panales Jamaica.

Romita: Entronque autopista Salamanca–León.

Se restableció la circulación y actualmente existe paso libre en: Acámbaro – Glorieta del Caballito; Jerécuaro–Entronque Jerécuaro–Acámbaro.

OTROS FRENTES

En Michoacán, siguen los cierres de carreteras en la Carretera Maravatío-Zapotlanejo, a la altura de la caseta Panindícuaro, en el kilómetro 307+000; Carretera Maravatío-Zapotlanejo, a la altura de la caseta de Zinapécuaro, en el kilómetro 202+200.

En Morelos está cerrada la Autopista Siglo XXI, a la altura de Amilcingo, en el municipio de Temoac, en Morelos, mientras que la carretera México–Cuernavaca, a la altura de la Plaza de Cobro Tlalpan, dirección CDMX, la circulación ya fue liberada, se retiran manifestantes.

En Sinaloa se tiene la toma de tres casetas por parte de agricultores: Caseta de San Miguel Zapotitlán, en el municipio de Ahome; Cuatro Caminos, en Guasave.

En Tamaulipas, en la zona de Matamoros-Reynosa, el tramo Libramiento de Río Bravo fue liberado a la circulación.

