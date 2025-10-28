Entrega Rocha Moya flotilla vehicular para el combate al dengue en Sinaloa

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, encabezó la entrega, a la Secretaría de Salud, de 22 vehículos que serán utilizados por las brigadas de vectores en todo el estado para coadyuvar en las campañas de vacunación y de fumigación contra el dengue.

Durante el evento, ocurrido en el Palacio de Gobierno, el mandatario estatal precisó que esta flotilla representa una inversión de 15.8 millones de pesos, asimismo, acompañado por el secretario de Salud, doctor Cuitláhuac González Galindo, hizo entrega de las llaves de los 22 vehículos (10 unidades tipo Van para el traslado de los brigadistas y 12 camionetas pick up para fumigación) a los titulares de las seis jurisdicciones sanitarias en que se divide el estado, abarcando los 20 municipios;“Este es un trabajo de prevención, eso es lo más importante de todo, para efecto de que eliminemos las enfermedades y que éstas no amenacen la vida de las gentes”, agregó.

Rocha Moya recalcó que la tarea primordial de las brigadas será prevenir la extensión del dengue y erradicar el vector, es decir, al mosquito transmisor de esta enfermedad, el Aedes Aegypti, que además del Dengue transmite otras enfermedades como el Zika y del Chikungunya: “...vamos previniendo, tenemos que curar los dengues que se den por supuesto, pero quisiéramos sobre todo evitar que se dé el Dengue”, reiteró el gobernador.

El secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, subrayó el carácter de esta entrega como un importante refuerzo a la construcción de un Sinaloa más saludable, más seguro, y más preparado para enfrentar nuevos retos; “Se requería una renovación vehicular para que todos aquellos compañeros salgan a fumigar, salgan a las actividades casa por casa en las comunidades, para que también fortalezcamos la vacunación, que es muy necesario”, afirmó. Adicionalmente, la jefa de Departamento de Vectores y Zoonosis de los Servicios de Salud, la bióloga Carmina Janeth López Moreno, agradeció al gobernador por los vehículos, al tiempo que resaltó su función como respaldo esencial para el Programa de Vectores.