Ganaderos tamaulipecos refuerzan acciones de prevención frente al ‘Gusano Barrenador’

“Sin heridas, no hay gusaneras”, resaltó Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, al informar, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Pecuario y Forestal, del fortalecimiento en las acciones de prevención y concientización para mantener al ganado de Tamaulipas libre del gusano barrenador.

La dependencia estatal afirmó que la estrategia se implementa de forma directa en el territorio, particularmente en los ejidos y comunidades que colindan con los estados de Veracruz y San Luis Potosí. Las actividades se han llevado a cabo en los municipios de Altamira, González, El Mante, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Tula, Bustamante, Jaumave y Miquihuana, donde se brinda información clara y oportuna a las y los productores pecuarios.

Antonio Varela Flores, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, agregó que, además de las jornadas de capacitación, se realiza la entrega de material informativo, kits para toma de muestras y cicatrizante gratuito, con miras a que las y los productores cuenten con las herramientas necesarias para actuar de manera inmediata ante una posible presencia del gusano; “las acciones forman parte del compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya con la sanidad, productividad y competitividad del sector pecuario estatal, fortaleciendo la vigilancia epidemiológica y la cultura de prevención en las unidades de producción”, agregó.

Asimismo, el funcionario resaltó la importancia de la participación activa de las y los productores como elemento clave para preservar el estatus sanitario que distingue a Tamaulipas y con ello proteger el patrimonio ganadero de las familias rurales tamaulipecas.

Varela subrayó que la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura esta comprometida con el desarrollo sostenible del campo tamaulipeco y con la protección de la salud animal.