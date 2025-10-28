Golpe al Cartel de Cuautla

En un operativo conjunto, fuerzas federales y estatales aseguraron a “La Vara”, presunto líder de Guerreros Unidos y Los Acapulcos, uno de los generadores de violencia en la región oriente de Morelos.

La Fiscalía estatal anunció que pedirá su traslado a un penal federal de máxima seguridad.

José Antonio, alias La Vara o El Flaco, de 37 años, tenía casi una década comandando al Cártel de Cuautla, centrando sus operaciones en la extorsión, el secuestro y el narcomenudeo.

Esta detención es importante no sólo para Morelos, sino que representa un golpe a la criminalidad que se extiende a Cuautla y toca territorios al sur de la Ciudad de México.

De hecho, esta “exportación” de la criminalidad desde Morelos había producido situaciones graves en Tláhuac y en Topilejo (Tlalpan) como en su momento lo reportó Crónica.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, informó en conferencia de prensa que la detención se logró en el marco del Operativo Interinstitucional Cuautla Segura.

Adicionalmente al Flaco, se detuvo a cuatro personas más y a un menor de edad, “quienes viajaban armados a bordo de vehículos automotores, uno de ellos de alta gama”, informó la autoridad morelense.

Urrutia Lozano está acusado de homicidio, secuestro y extorsión. Se le acusa también de mater a tres elementos policiales, de un atentado contra un político, un exfuncionario de la Fiscalía y la privación de la libertad de empresarios en la zona.

Durante la intervención se aseguraron teléfonos celulares, computadoras y un inmueble tipo “chalet europeo”, en el que fue capturado, el cual quedó bajo resguardo de la FGE para iniciar el proceso de extinción de dominio.