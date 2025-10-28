Mara Lezama atiende solicitud de vecinos con audiencia pública en Huay-Pix

Mara Lezama confirma la atención y cercanía con los quintanarooenses

Quintana Roo — La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la audiencia pública “La Voz del Pueblo” en Huay-Pix, comunidad de Othón P. Blanco, donde reiteró su decisión de atender en territorio y personalmente las demandas ciudadanas.

“Vamos a atender persona por persona, se haya registrado o no. Somos un gobierno del pueblo para el pueblo que sabe que el dinero no es del gobierno ni de los servidores públicos, le pertenece al pueblo”, enfatizó la titular del Ejecutivo al iniciar puntualmente la audiencia.

Acompañada por la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, por representantes de las fuerzas armadas, entre ellos la Sedena, Marina y Guardia Nacional, así como funcionarios del gabinete estatal, autoridades municipales y federales, la Gobernadora agradeció el respaldo institucional para llevar los servicios públicos hasta las comunidades más apartadas.

Durante el transcurso de la audiencia, la gobernadora Mara Lezama entregó, a través de la Secretaría de Bienestar, 43 paquetes de láminas de zinc, 23 triciclos y 3 bicicletas, del programa Apoyos del Bienestar; además, 17 máquinas de coser del programa Fortalecimiento a los Oficios (FORO).

Asimismo, junto con la presidenta honoraria del DIF, Verónica Lezama, la gobernadora de Quintana Roo le entregó a Abdiel Nahim Marques Pacheco, de 9 años de edad, un auxiliar auditivo recargable, con el que mejora sustancialmente su calidad de vida.

Marlene acudió a la audiencia a solicitar una andadera, y también fue acompañada con el doctor en las caravanas móviles de atención médica, para que le hagan todos los estudios que necesita.

Araceli, por su parte, acudió para resolver un tema de regularización. Ella brinda servicio en el Tren Maya, llevando a las y los turistas a descubrir las maravillas del sur de Quintana Roo.

Reina solicitó y resolvió un tema de energía eléctrica y de la mano con la CFE Nacional Mara Lezama logró gestionar y atender la demanda.

Brenda, por fin, después de 50 años, ya tiene acta de nacimiento, mismo que fue resuelto durante esta audiencia pública. Este documento le da identidad jurídica.

A través del Programa Guardianes Comunitarios de la PPA, la Gobernadora entregó bicicletas, picos, palas, rastrillos, termos, carretillas, botas, y botes de basura a 20 guardianes pertenecientes a los ejidos de Bacalar y Juan Sarabia.

También se hicieron llegar 16 tinacos a familias de Huay Pix, en tanto que a través de la SEDARPE una máquina picadora de forraje y una desbrozadora.

A través de la Beneficencia Pública, la titular del Ejecutivo entregó 2 sillas de ruedas estándar, una de vida independiente, una eléctrica y una andadera. Igualmente, una prótesis de cáncer de mama y brasier. Los y las beneficiarias transformaron su calidad de vida a partir de esta audiencia en Huay-Pix.

La audiencia también contó con la presencia de dependencias como Bienestar, INSUS, Fiscalía General del Estado, DIF Quintana Roo, Secretaría de Gobierno e IMSS-Bienestar, con el objetivo de atender en un solo punto diversas gestiones sociales, legales y de salud de los habitantes del sur del estado.

“El objetivo es que la gente no tenga que trasladarse; que el gobierno venga con el pueblo y atienda al pueblo”, subrayó la Gobernadora, quien llegó acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa.

Paralelamente, se desarrollaron Caravanas del Bienestar, donde se ofrecieron servicios gratuitos de salud, mastografías, densitometrías, atención dental, nutricional y entrega de medicamentos.

Antes de iniciar la atención ciudadana, Mara Lezama reiteró que las audiencias públicas continuarán realizándose en todo el estado para garantizar que “nadie se quede sin ser escuchado”.

“Hasta que no atendamos a la última persona, no nos vamos”, afirmó.

En esta audiencia se atendió a 811 personas, 537 mujeres y 274 hombres, entre diversas necesidades que van desde apoyos directos, bolsa de trabajo, educación, expedición de licencias, federales, generales, infraestructura, legales, municipales y de salud.

Mara Lezama informó que la próxima audiencia será el 18 de noviembre en la unidad deportiva “Toro Valenzuela” de Cancún.

Además de los titulares de dependencias estatales, representantes de federales, así como municipales, estuvieron con la Gobernadora en esta audiencia el Vicealmirante C.G DEM Marco Antonio Muñoz Hernández, comandante de la 11º Zona Naval; General Brigadier G.N. E.M. José Luis Martínez Rojas, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional, y Segundo Subinspector de la Guardia Nacional en Quintana Roo, Ignacio Córdoba Rosas.

La Crónica de Hoy 2025