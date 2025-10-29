Aplauden en Sinaloa acciones de las fuerzas de seguridad estatal

El Gobernador de Sinaloa atestiguó la destrucción de estupefacientes

Sinaloa — El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya agradeció el trabajo de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno en su labor conjunta para fortalecer la estrategia de seguridad implementada en la entidad y subrayó el compromiso con las y los sinaloenses de mantener acciones de pacificación y el bienestar.

“Como nunca, la sociedad sinaloense aplaude el trabajo de ustedes, de todos. Hay una conciencia de la ciudadanía de que las policías, las corporaciones militares, Marina, etcétera, nos cuidan; y yo agradezco infinitamente. Mi reconocimiento a ese trabajo.”, precisó el mandatario estatal al destacar que las fuerzas de seguridad evitan que todo tipo de drogas lleguen a las manos de nuestros jóvenes y la sociedad en general.

Acompañado de Víctor Luis Soto Leyva, Fiscal Estatal de la Fiscalía General de la República (FGR), el Gobernador Rocha Moya atestiguó la incineración de estupefacientes en sus diversas modalidades, así como la destrucción de objetos del delito, máquinas tragamonedas y medicamento caduco decomisados por la FGR, Defensa, Marina, Guardia Nacional y SSyPC.

Rocha Moya expresó que en todo el estado la sociedad comienza a moverse con tranquilidad y a realizar concentraciones ciudadanas, pues gracias a los diferentes operativos implementados las y los sinaloenses se sienten más seguros.

Por su parte, el Fiscal estatal Soto Leyva, apuntó que en esta ocasión fueron incinerados 940.8 kilogramos y 165 litros de metanfetamina conocida como cristal; 927 kg de marihuana; 3.2 kg de cocaína; así como 79.3 kg y 40 litros de diversos narcóticos y sustancias tales como plantas de amapola, tetrahidrocannabidol, resina de cannabis, entre otros; de igual manera 327 maquinitas tragamonedas, aseguradas en locales conocidos como jugadas en los municipios de Culiacán, Guamúchil y Mazatlán; y otros objetos diversos como chalecos con placas balísticas, cascos balísticos, y por parte de la COEPRISS, una tonelada de medicamento caduco, con la finalidad de evitar su venta en el mercado.

La Crónica de Hoy 2025