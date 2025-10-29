Entrega Mara Lezama prótesis de mama y brasieres ortopédicos a sobrevivientes de cáncer

Mara Lezama se reunió con sobrevivientes de cáncer de mama en Bacalar

Quintana Roo — Rodeada de mujeres que vencieron el cáncer, el miedo, que con cada paso demuestran que el amor propio también se construye desde la fortaleza y la prevención, la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó 17 prótesis de mama externa y 34 brasieres ortopédicos a beneficiarias del municipio de Bacalar.

En este evento, la gobernadora de Quintana Roo reiteró el llamado a la prevención, a la auto exploración, porque “cada historia de recuperación es una victoria que se puede detectar de manera temprana. Prevenir, tenemos que dejarlo muy claro. Te pedimos que te hagas una exploración”, citó.

La inversión estatal destinada a esta acción fue de 58 mil 633 pesos, recursos que forman parte de las políticas de salud y apoyo social impulsadas por este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, para atender a mujeres en situación de vulnerabilidad que han superado esta enfermedad.

Durante la presente administración estatal, 656 mujeres sobrevivientes de cáncer de mama en todo Quintana Roo han recibido apoyos como prótesis, brasieres ortopédicos, mangas y guantes de linfedema, contribuyendo a su bienestar físico y emocional.

El cáncer de mama es uno de los padecimientos más frecuentes entre mujeres de distintas edades, y la detección temprana sigue siendo la herramienta más efectiva para vencerlo. Las prótesis externas y brasieres ortopédicos permiten a las sobrevivientes recuperar seguridad y confianza, facilitando su reintegración plena a la vida cotidiana.

