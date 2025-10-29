Gobierno de Sinaloa efectua su depósito al Banco del Bienestar para la entrega del Bienpesca Estatal

Bienpesca Estatal Sinaloa

Flor Emilia Guerra Mena, titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura estatal, comunicó que el Gobierno del Estado de Sinaloa ya depositó en el Banco del Bienestar la aportación que le corresponde para que el Gobierno Federal pueda llevar a cabo la distribución del apoyo del programa Bienpesca Estatal a las tarjetas de las y los pescadores y demás trabajadores del sector

El reparto de estos apoyos, cada uno de 3 mil 750 pesos dara inicio esta misma semana y le llegará a 32 mil 590 pescadores y trabajadores registrados en Sinaloa en la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA).

“A partir del jueves 30 de octubre va a empezar la dispersión. Ayer al mediodía, firmamos el Anexo Técnico y nosotros como Gobierno del Estado ya realizamos el depósito en la cuenta del Banco del Bienestar, que se encargará de la dispersión. Esperamos que el trámite se dé bien pero, para el jueves nos dice CONAPESCA que ya se podría estar dispersando”, informó la Secretaria.

En el año presente, la inversión del programa será de 122 millones 212 mil pesos de los cuales 61 millones 106 mil pesos corresponden al Gobierno del Estado de Sinaloa y un monto igual al Gobierno Federal.

El compromiso del Gobernador Rubén Rocha Moya, se enfoca en mantener y fortalecer este programa que favorece a empacadoras, tripulación de altamar y acuacultores, consolida un esquema integral para todos los sectores que conforman la actividad pesquera en Sinaloa. El programa va a continuar durante toda esta administración.

El Bienpesca Estatal es un programa único a nivel nacional, a través del cual el sector pesquero sinaloense recibe el doble del apoyo, primero por parte del Bienpesca Federal, que fue entregado en febrero y ahora con el apoyo estatal, entregado desde el 2022 por el Gobernador Rocha Moya. Con el objetivoproporcionar recursos directos que permiten la adquisición de insumos, herramientas y materiales necesarios para la actividad pesquera.