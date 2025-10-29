La construcción de la Torre Centinela se tarda dos años más de lo prometido

Torre Centinela

En agosto de 2022, se anunció que la Torre Cetinela, un centro de seguridad, quedaría lista en 18 meses, lo que significa que tendría una inaguración prevista para inicios del 2024. Sin embargo, en octubre del 2025, apenas se anunció un avance del 82% y se comunicó que finalmente quedaría concluida durante el primer semestre del próximo año.

Una vez que quede terminada, la obra, será un edificio de 20 pisos, con helipuerto, que será sede de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

En redes sociales hay ciudadanos que han alzado la voz para demostra su insatsafacción ante la mala administración del dinero durante la construcción y la falta de veracidad de Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) al hablar de los avances de la torre.

“Los que rentan las gruas contentisimos que duren mas tiempo”

“Lo reiteré hace algunos días: La plataforma centinela es el gran fraude del gobierno estatal panista de Chihuahua”

“Un nivel por mes aproximadamente, eso es muy poco en comparación con quorum que ya anda en el séptimo nivel o más pero en metros cuadrados lleva como 3 veces lo de centinela hasta hoy”

“Ya tienen más de un año forrándola y nada más no acaban”





