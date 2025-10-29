Registran el primer nido de tortuga laud en Playa Cahuitán

Nido de tortuga laud

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó que ha dado incio la temporada de anidación de la tortuga laud (Dermochelys coriacea) en el Santuario Playa Cahuitán, Oaxaca.

Con el primer avistamiento de nido, de medidas LCC 136 cm y ACC 101.1 cm, de donde se realizó la reubicación de 64 huevos al vivero de incubación.

El Santuario, realiza monitoreos nocturnos para detectar el avistamiento de las hembras y marcaje de tortugas laúd, así como reubicar los huevos al vivero de incubación de tortugas marinas en colaboración con una brigada de Vigilancia y Monitoreo Comunitario de PROREST 2025.

Su trabajo incio en agosto con las actividades de la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), donde se colaboró con la brigada de Vigilancia y Monitoreo Comunitario de PROREST 2025, de la comunidad de la Culebra, municipio de Santiago Tapextla para reubicar 302 nidos de esta especie.

En el santuario de Playa Cahuitán se trabaja en la temporada de lluvias que abarca de agosto-octubre con tortuga golfina y temporada de laúd que abarca de octubre a abril o mayo. También se registran anidaciones de la tortuga prieta, aunque con menor número, solo dos en la actual temporada, con 66 huevos protegidos.

Por ello, en esta temporada, el personal del Área Natural Protegida exhorta a los visitantes a no consumir o comprar carne, huevos o derivados de tortugas marinas, súmate a la conservación de estas especies.