Rocha entrega equipo para la Universidad Tecnológica de Culiacán

El Gobernador Rubén Rocha Moya cumple su compromiso con la comunidad de la Universidad Tecnológica de Culiacán

Sinaloa — El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, entregó equipamiento, un autobús y un tractor para la Universidad Tecnológica de Culiacán (UTC), y durante un encuentro con alumnos de esta casa de estudios les instó a seguir preparándose y los felicitó por elegir carreras innovadoras que son el futuro para los campos laborales que demandan actualmente el país y el mundo.

El mandatario estatal arribó a la UTC, donde fue recibido por la rectora Ana Lucía Escobar Chávez, por la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, por el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Rodrigo López Zavala y el director del ISIFE, Hugo Echave Meneses.

Rocha Moya entregó diversos apoyos como la rehabilitación eléctrica de los campos deportivos, mobiliario escolar, un autobús nuevo para los viajes de estudios y excursiones, así como un tractor nuevo y un dron especializado para fumigaciones de parcelas para la carrera de Ingeniería Agrícola Sustentable y Protegida, mientras que para la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices, una rampa elevadora de vehículos y una trampa de grasas.

El gobernador aprovechó el tiempo de su mensaje para entablar una amena charla con los estudiantes, y le pidió a un representante de las diversas carreras que se imparten en esta novel universidad, de 13 años de fundación, que explicaran en qué consistían y qué era lo que hacían en las prácticas.

“Cada carrera que ustedes tomen tiene su importancia, tiene su aplicación, la que hayan escogido. No es una carrera en sí misma la que tiene la importancia, esa importancia se la vamos a dar nosotros, si Felipe quiere cuidar el medio ambiente, entonces tiene que prepararse muy bien, porque son carreras de punta, son carreras del momento”, dijo.

La oferta de carreras que se imparten en la Universidad Tecnológica de Culiacán son Ingeniería Agrícola Sustentable y Protegida, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Energía Renovable, Ingeniería en Sistemas Automotrices, Ingeniería en Tecnología de la Información, Licenciatura en Gastronomía y Licenciatura en Desarrollo de Negocios y Mercadotecnia.

Por su parte, la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, dijo que estos apoyos que vino a entregar el gobernador Rocha tienen el propósito de mejorar el equipamiento de las escuelas para que los alumnos se mantengan en ellas y culminen sus estudios.

La Crónica de Hoy 2025