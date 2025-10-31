Gobierno de Marina del Pilar se caracteriza por reducción de la pobreza y el apoyo a 600 mil estudiantes

Apoyo a estudiantes

En los primeros cuatro años de su gobierno, Marina del Pilar Avila Olmeda consolido en Baja California la reducción histórica de la pobreza, fortaleciendo los programas que garantizan bienestar y oportunidades para las familias.

Por medio de becas para los jóvenes, el sistema de transporte Comunder y los comedores Pancita Llena y Corazón Contento, 600 mil estudiantes hoy pueden estudiar con dignidad y sin preocuparse por el camino a la escuela ni por tener hambre.

El INEGI presentó datos en los que señaló que entre 2021 y 2024 ,478 mil 300 personas salieron de la pobreza, añadiendo que la desigualdad se redujo a niveles mínimos. La pobreza extrema pasó de 1.5% a 0.4%, y el índice de pobreza multidimensional bajó de 22.5% a 9.9%, logrando así el nivel más bajo en la historia reciente del estado.

Por su parte, en el mismo periodo, el coeficiente de Gini, con el que se mide la desigualdad, bajó de 0.421 a 0.345 posicionando al estado entre los de menor desigualdad social en México.

“La esencia de nuestro gobierno es apoyar a quienes menos tienen, por eso 600 mil estudiantes reciben desayunos y comidas calientitas, becas y transporte escolar”, declaró la gobernadora.

Datos del INEGI muestran que la pobreza extrema casi se erradicó pasando de 1.5% a 0.4% en los últimos cuatro años, lo que representa el nivel más bajo en la historia reciente de Baja California.

En cuanto a la pobreza laboral, que mide a quienes no pueden con sus ingresos comprar la canasta básica, está disminuyó de 22.4% a 19.7% en el mismo periodo. Posicionando a Baja California en el tercer lugar nacional con menor pobreza laboral, reflejo del crecimiento del empleo formal.

Entre 2022 y 2025, el gobierno de Baja California destinó más de 12 mil 992 millones de pesos a programas sociales estatales y federales. Dicha inversión se tradujo en apoyos directos a miles de familias mediante becas educativas, ayuda al hogar, proyectos productivos y programas de alimentación infantil, acciones que han fortalecido los ingresos familiares y garantizado derechos sociales fundamentales.

En el informe se destaca que la mejora en los ingresos familiares y el fortalecimiento del empleo formal han ayudado a consolidar a Baja California como una de las cinco entidades más prósperas del país, al tener el cuarto lugar nacional en ingresos por hogar.

El resultado consolida a la entidad como ejemplo nacional de progreso social sostenido y demuestra que Baja California está más fuerte que nunca, concluyó la gobernadora Marina del Pila