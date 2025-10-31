Prohíben “narcodisfraces” en Sinaloa para este Halloween: revisa aquí todas las multas y restricciones

Disfraces de Halloween Autoridades de Sinaloa piden a las personas a no disfrazarse de forma alusiva al narcotráfico (Cuartoscuro )

Antes de las festividades de Halloween, el municipio de Guasave, Sinaloa, anuncio que multarán a quienes utilicen disfraces o decoraciones que promuevan la violencia o hagan referencias al crimen organizado mexicano.

El objetivo de esta medida es evitar que esta festividad se convierta en una glorificación de la “Narcocultura”.

El secretario de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable de Guasave, Juan de Dios López Rubio, señaló que se desplegará un operativo especial de vigilancia en zonas donde suelen concentrarse las celebraciones, como parques, sindicaturas y bulevares.

El funcionario advirtió que quienes usen vestimentas alusivas a grupos criminales o simulen escenas violentas podrían ser sancionados ante el Juez cívico.

¿De cuánto será la multa por disfrazarte referenciando al narcotráfico?

De acuerdo con las Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSP), las sanciones irán desde 1,037 pesos, hasta 15,561 pesos o hasta 10 o 180 horas de jornadas de trabajo comunitario.

“Sí se puede festejar, pero sin promover imágenes que hieren a la sociedad”, recalcó López Rubio

¿Qué disfraces y decoraciones estarán prohibidos en Sinaloa?

Las autoridades detallaron algunos ejemplos de lo que no se permitirá durante Halloween en Guasave:

Disfraces que imiten a narcotraficantes o sicarios.

Armas de juguete o réplicas realistas que puedan generar alarma pública.

Escenografías o decoraciones violentas, como figuras que simulen ejecuciones, cuerpos envueltos o autos “ensangrentados”.

Las autoridades insistieron en que el Halloween 2025 debe celebrarse con respeto y creatividad, sin recurrir a estereotipos violentos.

“Queremos una convivencia sana y segura, sin incidentes ni provocaciones”, señaló el secretario López Rubio.