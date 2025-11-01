Sinaloa destaca como el único estado con doble beneficio del programa Bienspesca

Bienepesca en Sinaloa

32,577 pescadoras, pescadores y acuicultores han sido beneficiados este año por el programa Bienpesca en Sinaloa, con un apoyo de 3 mil 750 pesos para cada uno.

El programa Bienpeca en Sinaloa es una iniciativa impulsada por el gobernador Rubén Rocha Moya para proporcionar recursos directos para que trabajadores de los sectores de la pesca y la acuicultura, puedan adquirir insumos, herramientas y materiales necesarios para su actividad, incluyendo artes de pesca, combustible, equipo y otros recursos que fortalecen su productividad y su economía.

El estado realizó una inversión total de 61,081,875 pesos, sumada al aporte del Gobierno de México, para alcanzar un total de 122,163,750 pesos.

El director de Desarrollo Pesquero de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del estado, Eduardo Tirado Figueroa, señaló que para el gobernador, Rubén Rocha Moya, es prioridad atender de manera directa al sector pesquero y acuícola, garantizando que los apoyos lleguen sin intermediarios, con absoluta transparencia y oportunidad, para que las y los beneficiarios puedan disponer de los recursos de inmediato.

Es importante resaltar que Sinaloa es el único estado de la República que cuenta con un con un Bienpesca Estatal, lo que permite a los beneficiarios poder recibir dos apoyos, el Bienpesca Federal, entregado en febrero, y posteriormente el apoyo estatal, instaurado por el gobernador Rubén Rocha Moya desde 2022.