Lista, primera entrega de viviendas del Bienestar en Los Mochis

El Gobernador Ruben Rocha Moya descarta que la presidenta Claudia Sheinbaum asista para la entrega de viviendas

Viviendas — El secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa, Omar Alejandro López Campos, informó este lunes durante la Conferencia del gobernador Rubén Rocha Moya, que En la segunda quincena de noviembre se llevará a cabo la primera entrega de casas del Programa Nacional de Vivienda del Bienestar y se llevará a cabo en Los Mochis.

El funcionario destacó que serán 232 casas de dos fraccionamientos, Nuevo Horizonte y Virreyes, y en una segunda etapa se entregarán más viviendas en Concordia, El Fuerte y Choix, las cuales están en proceso de construcción.

El titular de Bienestar estatal apuntó que para Sinaloa corresponden 36 mil viviendas de este plan nacional que creó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y que consiste en construir 1.8 millones de viviendas en todo el país, por medio de Infonavit, Fovissste y Conavi.

“La segunda quincena de noviembre es cuando vamos a estar en condiciones de hacer la entrega de la primera etapa de vivienda, que son 232 de un complejo de vivienda vertical allá en Ahome”, explicó el funcionario.

López Campos señaló que en Sinaloa Infonavit atenderá una meta de 17 mil 500 casas para sus derechohabientes, 15 mil de Conavi, que serán para no derechohabientes y de escasos recursos, y 4 mil de Fovissste, también para los trabajadores que laboran en dependencias del gobierno federal.

Actualmente, se desarrollan 13 proyectos de viviendas del Bienestar en 8 municipios, con 11 mil 434 casas en construcción que muy pronto serán una realidad para las familias sinaloenses.

Estos proyectos, ubicados en municipios como Culiacán, Ahome, Mazatlán, Guasave y Salvador Alvarado, reflejan un firme compromiso con el bienestar, la inclusión y el acceso a una vivienda digna para todas y todos.

Por otra parte y respecto a si estará invitada la presidenta Claudia Sheinbaum para la entrega de estas casas, el gobernador Rubén Rocha Moya descartó esa posibilidad, pero dijo que seguramente vendrá para supervisar otras obras.

