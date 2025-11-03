Nueva baja histórica de homicidios dolosos en Guanajuato

Seguridad en Guanajuato

Gracias al trabajo en conjunto de la Secretaría de Seguridad y Paz, de instituciones estatales, federales y municipales y de la participación ciudadana Guanajuato registra una cifra mensual histórica, concluyendo octubre con el menor número de homicidios dolosos de los últimos ocho años.

De acuerdo con datos preliminares de la Mesa de Seguridad Nacional, durante el mes pasado se registraron 145 víctimas de homicidio doloso; la cifra más baja que se ha registrado en el transcurso de este año.

Continuando la disminución progresiva de los últimos meses, el mes de octubre cerró con 4.68 homicidios por día. Dicha cifra representa una reducción preliminar del 50.2% , en comparación con septiembre de 2024, cuando se registraban 9.4 homicidios diarios.

Ahora, si bien estos datos son preliminares, próximamente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), confirmara los datos oficiales.

La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato reitera que la colaboración ciudadana es fundamental para que estas cifras continúen reduciéndose e invitan a la población a no dejar de apoyarse de la linea de denuncia anónima 089; un canal seguro y confidencial.